La magia del treno del Foliage continua: nuove date e fermata ai mercatini di Natale

La magia del treno del Foliage continua. Sono state oltre 30.000 le persone che in sole tre settimane hanno voluto vivere la bellezza dei colori autunnali a bordo dei convogli della Ferrovia Vigezzina-Centovalli.

Anche se dal 7 novembre la ferrovia ha interrotto i suoi collegamenti internazionali a causa di importanti lavori sull'arteria stradale, le due porzioni di linea regionali (da Domodossola a Re nella parte italiana e da Locarno a Camedo in quella ticinese) sono percorribili regolarmente e sono state aggiunte nuove date.

Come riportato anche sul sito ufficiale partendo da Locarno si avrà la possibilità di abbinare la visita dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore all’atmosfera inebriante di Locarno on Ice, in programma dal 18 novembre 2022 all'8 gennaio 2023. Sul sito (qui il link) potrete trovare tutte le informazioni per prenotare e i prezzi. Domodossola e Locarno sono facilmente raggiungibili in auto o in treno da Como e una volta in treno si attraverserà un paesaggio mozzafiato lungo un percorso di 52 km con vedute spettacolari e scorci panoramici infiammati dai colori autunnali.