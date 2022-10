Il fascino intramontabile del Trenino Rosso del Bernina, la più alta ferrovia alpina

Conosciuto in tutto il mondo, il “Trenino del Bernina” collega il capolinea italiano, Tirano, alla rinomata località svizzera dell’Engadina, St. Moritz. Il Trenino Rosso, così soprannominato dal colore fiammante dei suoi vagoni, è un gioiello che appartiene alla Ferrovia Retica, e dal 2008 è diventato Patrimonio mondiale Unesco. Lungo un percorso mozzafiato il treno più alto d’Europa, noto anche come Bernina Express, scala le Alpi senza l’uso della cremagliera.

Bernina Express, l’espresso più lento d’Europa

Vi attende un tragitto all’insegna dello stupore e delle forti emozioni, dai 429 mslm di Tirano alle alte quote dell’Ospizio Bernina (2253 mslm), per poi ridiscendere, facendosi cullare, nella vallata del fiume Inn: l’alta Engadina e la blasonata St.Moritz. Accomodatevi, prendete posto sul vagone, date un’occhiata al tragitto segnato sul tavolo di fianco a voi e tenete a portata di mano l’orario dei treni per eventuali soste o per prevedere le vostre fermate predilette. Preparatevi quindi a partire. Un vagone assolutamente confortevole vi attende: caldo e riscaldato in autunno e inverno.

La tratta ferroviaria s'inserisce armoniosamente nel paesaggio montano del Massiccio del Bernina. Seguendo sinuose curve e senza l’ausilio della cremagliera, il convoglio vi conduce dalla italiana Tirano alla mondana St. Moritz. Alla gioia della vista segue quella del palato, poiché a St. Moritz vi aspetta un piatto di Rösti con pancetta e un uovo al tegamino, prima che il Bernina Express vi riporti a Tirano.

Nota bene: la celebre tratta tra Tirano e St. Moritz fa parte del Patrimonio mondiale UNESCO della FR. Impressiona ancora oggi, quanto costruito molto tempo fa: in particolare il viadotto circolare di Brusio e la ripida salita dalla Valposchiavo fino all'Alp Grüm. La prenotazione è possibile esclusivamente online ed i posti sono limitati.