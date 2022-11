Le trattorie del lago di Como provate per voi: il magico Home Restaurant di Palanzo

Palanzo è un borgo di poche anime che domina il lago di Como. Da qui, a poco più di 500 metri d'altezza, il panorama sul Lario è davvero splendido. In questa stagione regna il silenzio e mentre ci si addentra la sera tra le vie di Palanzo si sente solo il rumore dei nostri passi. Naturalmente d'estate il borgo si anima di vita e turisti, ma questo magico borgo lariano resta davvero affascinante anche in autunno e in inverno. Soprattutto quando si scorgono le lucine esterne di una piccola trattoria nata tra le mura di casa.

Ad aspettarci, nel loro Home Restaurant, ci sono Gaia e Christian. L'atmosfera, complice l'avvicinarsi del Natale, è calda e accogliente; l'ambiente ha il sapore tipico delle case di una volta. Sedute ai tavoli ci sono una famiglia di sei persone e una coppia di turisti francesi. Nulla è lasciato al caso: chi ama essere avvolto dai ricordi, dal colore della vita contadina, dal vino, si trova subito a proprio agio.

"L’idea di aprire nella nostra taverna di casa un “Home Restaurant” - raccontano Gaia e Christian - è nata nell’estate del 2017, quando alcuni amici che gestiscono alcuni Bed & Breakfast a Palanzo - ben sapendo che qui non ci sono ristoranti e conoscendo la nostra passione per la cucina e l’ospitalità - ci hanno spronato in questo senso. E così ci siamo lanciati in questa avventura pensando soprattutto ai tanti stranieri che arrivavo a Palanzo nella stagione estiva".

"Proponiamo una cucina tipica del territorio, concordando con i commensali, al momento della prenotazione, il menù che preferiscono. Proprio per la tipologia di servizio, è rigorosamente necessaria la prenotazione. In inverno, vista la presenza di tavoli grandi, il locale si presta anche per accogliere compagnie, compleanni e cene aziendali: disponiamo di circa 20 coperti, mentre d’estate c’è anche la possibilità di cenare all’aperto nel nostro giardinetto".

I piatti variano in base alla stagionalità ma non mancano mai la polenta fatta sul camino, il ganassino brasato al vino rosso, oppure le costine cotte a bassa temperatura. Noi abbiamo assaggiato tutto: i gustosissimi antipasti, che hanno aperto la strada ai due primi, pizzoccheri e orecchiette al ragù, il ganassimo e la torta rigorosamente fatta in casa. E per finire il limoncello di Iaia.

Un locale a suo modo unico, dove ritrovare il piacere delle ricette semplici ma anche quello dell'intimità. Un grazioso Home Restaurant dove si è avvolti dalla gradevole sensazione di ritrovarsi in un ambiente dove essere coccolati. Nel tipico clima della famiglia italiana che si ritrova a tavola. Insomma una trattoria pensata per i turisti ma che ha già conquistato tutti.

Per prenotare: Iaia 348.1533273 - Christian 347.4160295 - Home 031.2280078