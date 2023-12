Nel cielo di Como i tramonti sono 'infuocati': ecco perché

Ieri abbiamo assistito al fenomeno delle nuovle arcobaleno, le nubi iridescenti che hanno fatto la loro comparsa sulle regioni di Nordovest, specie in Piemonte e Lombardia. Da qualche giorno però assistiamo a dei tramonti dai colori magici.

Rosso, arancione, marrone, fulvo, ramato: sono le tonalità calde che la natura ci regala in questi giorni quando tutto si colora di una luce dorata e magica.

Ma perché i tramonti sono solitamente più 'infuocati' e spettacolari quando fa meno caldo? In parte c'entra la riduzione parziale di umidità e il vapore acqueo in meno nell'aria che rende i colori più nitidi. Tra l'altro, nelle stagioni più fredde, è anche più probabile la formazione di determinati tipi di nuvole che aiutano a rendere migliori i tramonti. Dulcis in fundo, più le giornate si accorciano, più aumenta il tempo impiegato dal sole per tramontare, e dunque è possibile ammirare più a lungo questi spettacoli bellissimi.

Al di là delle spiegazioni, resta il fascino di uno spettacolo mozzafiato: abbiamo chiesto ai nostri lettori su Instagram di taggarci nelle loro foto più belle, scattate in questo periodo, ed ecco le migliori. Aspettiamo le vostre foto.