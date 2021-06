Tradimenti estivi: Como nella classifica delle mete preferite per scappatelle extraconiugali

Como si sa, è amata per molti motivi: il lago che offre scorci e panorami di una belllezza unica, le Ville, con le loro architetture eleganti, i borghi stotici e naturalmente la natura circostante. Ashley Madison, il maggiore sito per chi cerca avventure extraconiugali ha redatto una bizzarra e curiosa classifica per capire quali sono le mete preferite per scappatelle extraconiugali e Como si è piazzata nella top ten, al decimo posto. La maggior parte di queste città si trova al centro nord, in quanto in queste città si concentra il maggior numero di persone con propensione alle occasioni di incontri extraconiugali.

Dopo tante difficoltà, le persone non vedono l'ora che arrivi un'estate all’insegna dell'amore – spiega Christoph Kraemer, managing director di Ashley Madison per l’Europa –. Ma la pandemia ha dimostrato che troppo spesso la passione è assente dal letto coniugale. Pertanto, non sorprende che sempre più persone cerchino un love affaire fuori dalla coppia. La probabilità di trovare un/a amante può diventare una delle principali motivazioni per le quali scegliere la destinazione per le vacanze. Le città in cima a questa lista sono pronte a diventare le nuove capitali dell'infedeltà” .

La classifica delle 20 città ad alta infedeltà in Italia

Roma

Milano

Trieste

Firenze

Genova

Bologna

Parma

Pisa

Ravenna

Como

Udine

Torino

Verona

Bolzano

Vicenza

Venezia

Bari

Monza

Padova

Catania