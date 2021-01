Top Influencer, Chiara Ferragni e Fedez sono inarrivabili

Chiara Ferragni è sempre in testa, inarrivabile, con i suoi 55,5 milioni di interazioni, cioè like, commenti e condivisioni su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, come riporta Primaonline. Cosa che non sorprende visto che la Blonde Salad e il marito Fedez (terzo con 11,1 milioni di interazioni), sono sempre al centro dell’attenzione, non solo sui social.

La coppia più influente d'Italia non conosce crisi, seguitissimi anche su Tik Tok, la Ferragni e Fedez sono abituè del Lago di Como, luogo da dove spesso postano storie o foto di alcuni dei loro momenti magici: alberghi lussosi e location da favola. Recentemente sono stati ancora sul Lario per un progetto segreto, si parla anche di un film.

Il segreto del loro successo deriva soprattutto da fatto che sulle piattaforme digitali amino parlare soprattutto di questioni intimeo familiari, come dimostra la classifica dei Best Performing Post (vedi la seconda tabella). Il post che ha suscitato più interazioni (1,8 milioni) è una foto ricordo del giorno della nascita del piccolo Leone, pubblicata da Chiara Ferragni su Instagram. La Blonde Salad ha altri cinque post in classifica e sono tutti dedicati alla sua gravidanza: le foto del suo profilo da ‘baby mama’, l’ecografia della bambina che deve nascere, e così via. Tre best performing post sono di Fedez, anche questi dedicati allo stesso argomento.