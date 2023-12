Il magico video delle nuvole arcobaleno

Francesco Castelli ha effettuato ieri sera questo bellissimo timelapse con il suo iPhone, nei pressi di Villaguardia e ha deciso di condividerlo con noi. Un video che riprende il bellissimo fenomeno del cielo con le nuvole arcobaleno che ieri ha incantato tutti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Che cos'è il fenomeno delle nuvole arcobaleno

A spiegarci di cosa si tratta sono stati ancora una volta gli esperti di 3Bmeteo.it. "Nel giorno del solstizio d'inverno, una vera e propria tempesta di Föhn sta investendo il Nord Italia. Nel corso del pomeriggio spettacolari e coloratissime nubi iridescenti hanno fatto la loro comparsa sulle regioni di Nordovest, specie in Piemonte e Lombardia. Di norma si tratta di nubi alte (perlopiù altocumuli e altostrati), costituite in prevalenza da minuscoli cristalli di ghiaccio, che scompongono la luce come dei prismi ottici. La straordinaria varietà di colori e sfumature dipende dai complessi processi di riflessione e rifrazione della luce, secondo angoli specifici, causati dalle piccolissime particelle allo stato solido che compongono la nube. Un fenomeno ottico-atmosferico particolarmente suggestivo, che ricorda per sommi capi quello dell'arcobaleno".