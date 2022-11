The Playlist, la serie cult sulla storia di Spotify attraversa anche il lago di Como

Forse non tutti sanno che Spotify, l'app che ha rivoluzionato la musica e l'industria discografica è stata inventata in Svezia nel 2008 dal geniale Daniel Ek. Un giovane visionario che dalla vecchia Europa, insieme a Martin Lorentzon, cofondatore di TradeDoubler, sfidò con successo la Silicon Valley. Oggi Spotify fattura nel mondo miliardi di euro ed è rilasciata sia gratuitamente, in una versione con restrizioni e pubblicità, sia a pagamento nella versione Premium grazie alla quale si può ascoltare in streaming qualsiasi album o canzone. A raccontare questa incredibile storia imprenditoriale è arrivata in queste settimane la serie Netflix The Playlist. Nel quinto e penultimo episodio, The Partner, la serie ci riporta all'agosto del 2016, quando Daniel Ek sposò sul lago di Como, a Villa Pliniana, Sofia Levander. Tra gli ospiti giunti allora sul Lario, ricordiamo il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, Bruno Mars e Chris Rock.

The Playlist

La serie è incentrata sul giovane imprenditore tech svedese Daniel Ek, allora ventitreenne, e sui suoi principali partner che hanno rivoluzionato un intero settore offrendo musica in streaming in modo gratuito e legale in tutto il mondo. La storia racconta come convinzioni incrollabili, una forza di volontà inesorabile e grandi sogni possano aiutare gli individui a mettere in discussione lo status quo e a cambiare il modo in cui ascoltiamo la musica. Inevitabilmente la serie attraversa il periodo rovoluzionario della pirateria e tutte le difficoltà dell'industria discografica che deve, nonostante le resistenze, anche a Spotify parte della sua salvezza.

Il cast

Protagonista nel ruolo di Daniel Ek è Edvin Endre, volto noto al pubblico di Netflix nel ruolo di Erlendur, figlio del re Horik nella serie Vikings, affiancato da Christian Hillborgm (Fleabag, The Last Kingdom) che interpreta Martin Lorentzon, co-fondatore di Spotify. Nel cast ci sono anche Ulf Stenberg, Joel Lützow, Janice Kamya Kavander, Gizem Erdogan, Sofia Karemyr, Samuel Fröler, Valter Skarsgård e Lisette Pagler.