Delirio a Milano per Taylor Swift, ma come rifugio lei sceglie il Lago di Como

Milano ai piedi di Taylor Swift. Poco prima delle 20 di sabato, annunciato da un countdown, è iniziato al Meazza l'attesissimo concerto della pop star americana, l'artista più ascoltata su Spotify. Swift è salita sul palco davanti a 65mila persone e ha saluto con un semplice "ciao" che però è riuscito a mandare in visibilio i fan, che aspettavano quel momento da 13 anni.

La cantante - chitarra rosa al collo - ha aperto lo spettacolo con "Miss Americana & the heartbreak prince", poi in scaletta i brani "Cruel summer", "The man" e ancora "You need to calm down" e "Lover" per poi puntare su pezzi dagli album "Fearless", "Red", "Speak now" e i più recenti "Midnights" e "Folklore". Su "Enchanted" i fan hanno alzato migliaia di cartelli con la scritta "We are enchanted to meet you after 13 years", una meraviglia incontrare Taylor dopo 13 anni, forse troppi tanto che anche lei ha ammesso che non vedeva l'ora di "divertirmi con gli italiani".

Oggi si replica sempre a San Siro. Mentre i fan si preparano alla seconda tappa la più grande popstar mondiale per rilassarsi tra un concerto e l'altro, ha scelto però il Lago di Como. Come riporta anche TgLa7, la divina starebbe soggiornando a Villa Sola Cabiati a Tremezzo. Si tratta di una residenza privata con sei suite separate e fino a dodici posti letto al costo di 21mila dollari a notte. Per i due show milanesi c'è anche un hotel d’appoggio in città. Tutto chiaramente nella massima riservatezza.