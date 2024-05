Taylor Swift e Travis Kelce cercano casa sul lago di Como: indecisi tra tre lussuose dimore

Taylor Swift e Travis Kelce sono rimasti talmente colpiti dal loro recente viaggio sul Lago di Como, dai panorami e dalle magiche atmosfere, che starebbero pianificando di creare un nido d'amore proprio sulle rive del Lago. Il condizionale è d'obbligo ma la notizia è arrivata niente meno che dal famoso tabloid The Sun. Durante la pausa dal tour Eras, la pop star più popolare al mondo incoronata dal The Times come "persona dell'anno 2023", Taylor Swift appunto, circa due settimane fa, si era concessa una fuga romantica di pochi giorni sul lago di Como. Qui tra le alte cose, ha cenato a lume di candela al Grand Hotel di Tremezzo insieme al fidanzato Travis Kelce, campione di football. Ma forse questa parentesi romantica nascondeva una volontà più precisa: andare a vedere delle case e delle ville da poter comprare sul Lago.

La rivista The Sun (Us Edition) ha rivelato anche qualche dettaglio: sarebbero tre le proprietà che stanno prendendo in considerazione, tra cui una da 7,4 milioni di dollari con splendida vista sul lago. E sarebbe stato proprio il fidanzato Travis Kelce a portare la pop star a fare un giro per visionare le varie dimore, con l'obiettivo di un possibile acquisto.

Le tre lussuose dimore sul Lago di Como

La prima lussuosa dimora che la coppia avrebbe visitato, sempre come riportato sul The Sun, costa 3,2 milioni di dollari e ha quattro stanze da letto, 4 bagni e una vista mozzafiato sul lago, per un totale di circa 500 metri quadri di casa: non sarebbe lontana da Bellagio.

La seconda opzione è una villa a Menaggio, che costerebbe "solo" 1,7 milioni di euro con tre camere da letto e due bagni ma con una proprietà di 670 metri quadri.

La terza villa è la più costosa, arrivando a costare 7,4 milioni di dollari, ma è probabilmente la più idilliaca. La villa ha tre camere da letto e tre bagni ed è accessibile solo in barca, per conferire alla proprietà un'atmosfera di rifugio privato. Non è stata resa nota la località.