Taylor Swift sul lago di Como insieme al fidanzato Travis Kelce

La pop star più popolare al mondo,Taylor Swift è sul lago di Como, dove ha cenato a lume di candela al Grand Hotel di Tremezzo insieme al fidanzato Travis Kelce, campione di football. La cantante americana, milioni di dischi venduti e concerti stellari in tutto il mondo, si è concessa un paio di giorni di relax in Italia in una pausa del suo “The Eras Tour”. Recentemente, con tanto di copertina dedicata, la prestigiosa rivista Time ha incoronato Taylor Swift "Persona dell'anno 2023".

Un momento del suo nuovo show che ha già colpito nel segno è quello in cui, come si vede in alcuni immagini che circola in rete, si vede Taylor camminare verso il bordo del palco, mentre in sottofondo si sentono i rumori di una piscina. Finata la canzone. Tim McGraw, prima traccia del suo storico e omonimo album di debutto del 2006, si avvicina a una apertura appositamente creata sul palco per scomparire alla vista del pubblico con un magico tuffo. Subito dopo il pavimento della passerella si illumina e mostra l'artista che nuota. Una scena accolta dalle urla entusiaste del pubblico, mentre sul palco prende forma una grande onda oceanica. A quel punto, Taylor Swift torna sul palco per salire i gradini di una scala ed entrare in una nuvola.

Dopo i primi concerti a Parigi, Taylor riprenderà oggi la tournee in Svezia dove si esibirà per la prima volta in assoluto. Tre le date alla Friends Arena di Stoccolma: 17,18 e 19 maggio. In Italia arriverà il 13 e il 14 luglio, a Milano, a San Siro. L'artista manca live dal nostro paese da dieci anni.