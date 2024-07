Il Budget di Taylor Swift per la casa sul Lago di Como sarebbe di 7 milioni di euro

Terminati i concerti di Taylor Swift a Milano si tirano le somme nel capoluogo meneghino. Perché questa cantante è davvero capace di muovere l'economia. I concerti di Taylor Swift sono stati una vera e propria miniera d'oro anche per Milano. Secondo le stime l'indotto generato si aggirerebbe intorno ai 130 milioni di euro. Agli show - nemmeno a dirlo - tutti sold out hanno partecipato circa 160mila persone e circa il 30-50% dei fan arrivava da fuori città. Per avere una previsione basta considerare quanto accaduto negli Stati Uniti. I fan che partecipano a ogni concerto della pop star sono circa 54mila, ognuno dei quali spende mediamente 1.327 dollari. Un fenomeno davvero potente. Questa potrebbe essere un'ottima cosa anche per il lago di Como dove il The Sun ha detto che la cantante sta cercando casa insieme al fidanzato Travis Kelce. I segnali sono concreti: a giugno era stata vista al Grand Hotel Tremezzo e durante le date del tour di Milano la più grande popstar mondiale per rilassarsi tra un concerto e l'altro, ha scelto ancora il Lago di Como. Come riporta anche TgLa7. Taylor Swift avrebbe soggiornando a Villa Sola Cabiati a Tremezzo. Si tratta di una residenza privata con sei suite separate e fino a dodici posti letto al costo di 21mila dollari a notte. Per i due show milanesi c'è anche un hotel d’appoggio in città. Tutto chiaramente nella massima riservatezza.

Ma la Swift sarebbe quasi convinta di comperare casa sul lago e ne avrebbe già visitate tre. Una è una costosissima villa da 7,4 milioni di euro. Affacciata sul lago ha tre camere da letto e tre bagni ed è accessibile solo in barca, per conferire alla proprietà un'atmosfera di rifugio privato. Non è stata resa nota la località. Se dovesse concretizzare l'acquisto ci sarebbe sicuramente un indotto anche per il turismo sul Lago, un po' come fece George Clooney all'inizio dei tempi.