Talea Lake Como, dove rinascono sogni e passioni d'altri tempi

Fiori, mobili vintage, accessori per la casa, eventi e workshop creativi: Talea è tutto questo e molto di più. Entrare da Talea significa attraversa un ponte che collega il lago di Como alla Provenza, ai sapori di un tempo coniugati al vivere immersi nella natura. Un luogo dove tutto rinasce e si rigenera, come la talea: un frammento di pianta reciso e posizionato nell’acqua o nel terreno affinché le parti tagliate si rigenerino, dando così vita a un nuovo esemplare in un luogo diverso da quello originario.

Dietro a questo giovane progetto, a Como in via Borgovico, 163, ci sono Davide e Giorgia, già proprietari di un’azienda agricola a Careno, sulla sponda orientale del ramo di Como. Lì allevano le loro galline e coltivano ortaggi e numerose varietà di fiori e piante da frutto, sempre mossi dal desiderio di valorizzare i prodotti della nostra terra in un’ottica di sostenibilità e di rispetto dei cicli naturali. Talea nasce però anche da un’altra grande passione di Davide e Giorgia, che nel corso degli anni gli ha permesso di dare origine a una vasta collezione di arredi vintage e di recupero acquistati durante i loro numerosi viaggi in Italia e in Francia e oggi esposti in negozio. Tutti i tavoli, le sedie, le credenze e gli sgabelli esposti sono infatti in vendita.

"Talea - racconta Davide - nasce dall'esigenza di trovare una casa a tutto ciò che avevamo collezionato negli anni, soprattutto dopo aver chiuso, durante la pandemia, il B&B a Cernobbio. Nel contempo avevamo un progetto in Toscana che non siamo però riusciti a concretizzare, nonostante ci fossimo trasferiti per un lungo periodo a Montepulciano. Ci siamo poi spostati anche in Puglia con l'idea di prendere in gestione una masseria, ma alla fine anche qui non si sono create le condizione che avevamo richiesto. Abbiamo fatto quattro traslochi in un anno prima di decidere di tornare a Como, dove Pierluigi Ratti, persona incredibile con la quale ci siamo trovati subito in sintonia, nel 2022 ci ha offerto la possibilità di affittare gli spazi delle Serre Ratti di via Borgovico".

"Appena lo abbiamo visto - aggiunge Giorgia - ce ne siamo innamorati perché abbiamo subito intuito come sarebbe diventato: esattamente come lo si vede oggi. Con una continua movimentazione di mobili che ci permette di modificare frequentemente la disposizione degli arredi dando vita ogni mese a un luogo diverso, rigenerato, proprio come una talea. Ai mobili e agli oggetti di seconda mano si affiancano anche piccoli brand di nicchia, locali o stranieri, che, coerentemente con la filosofia del negozio, propongono prodotti sostenibili ed ecologici, come candele naturali a base di soia o tessuti in puro lino europeo".

Gli ampi e luminosi spazi di Talea, curati in ogni minimo dettaglio, sono inoltre la cornice perfetta per servizi fotografici, piccoli eventi privati e workshop creativi, dalla creazione di carta riciclata alla tintura naturale su tessuto. Durante i weekend i lunghi tavoli in legno vengono imbanditi per sfiziosi brunch domenicali o tè pomeridiani accompagnati da biscotti e torte fatte in casa. Talea non è quindi solo un negozio, ma uno spazio multifunzionale che racchiude tutte le passioni dei due proprietari, destinato però col tempo a cambiare volto seguendo i sogni e le aspirazioni di Davide e Giorgia. Che in cuore hanno ancora il senso dell'ospitalità che batte forte. E quindi, qui o altrove, presto o tardi, Talea ha in animo di diventare un luogo di accoglienza. Ristorante? Bed & Breakfast? Chissà, intano vale la pena di scoprire questa piccola bottega delle meraviglie.