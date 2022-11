Swiss Winter Village, a novembre si scia a Milano

In attesa della nuova stagione, dal 7 al 27 novembre si potrà sciare sulla pista di sci artificiale dello Swiss Winter Village e vivere l’aria di montagna tra Igloo e chalet decorati. Per conoscere tutte le novità dell’inverno svizzero, gli sport invernali e i mercatini di Natale basta fare un salto in Piazza Gae Aulenti a Milano e prenotare una lezione di sci gratuita con i maestri della Giorgio Rocca Ski Academy che forniscono anche l’attrezzatura.

La lezione ha una durata di 40 minuti, tra preparazione e restituzione materiale. Chi si presenta con un ritardo di 10 minuti perde la lezione di sci. Le lezioni sono aperte a partire dai 4 anni. I minorenni devono essere accompagnati da un tutore legale. Per motivi assicurativi è obbligatorio firmare una manleva in loco presentando un documento d’identità valido.

Attività villaggio

Chalet 1 Partner

Trenitalia / Ferrovia Svizzera / Berna + Città Svizzere Informazione turistica per PROMOSVIZZERA e mercatini di Natale Distribuzione materiale turistico

Chalet 2 Partner

Interlaken / Jungfrau Railways Informazione turistica Distribuzione materiale turistico Partner: Ricola Somministrazione tisane Ricola e sampling caramelle Distribuzione materiale promozionale

Igloo 1 Partner

Andermatt / Disentis / Sedrun The Chedi Andermatt / Radisson Blu Hotel Reussen / Andermatt Alpine Apartments Informazione turistica Distribuzione materiale turistico

Igloo 2 Partner

St. Moritz / Bernina Express Informazione turistica Distribuzione materiale turistico

Attività Pista da Sci

Lezioni di sci gratuite operate da maestri della Giorgio Rocca Ski Academy Intermezzi con ciambelle di gomma (slitte)

ore 09:00 – 15:00 scuole elementari di Milano / 3 slot da due ore

ore 15:00 – 21:00 pubblico previa iscrizione