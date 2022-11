Nel regno incantato di Silis, il borgo svizzero di 715 anime che ispirò Nietzsche e David Bowie. Foto e video

Chi abita sul lago di Como è abituato a paesaggi e panorami mozzafiato. Non lontano da Como, in Svizzera esiste una città o meglio un borgo di soli 715 abitanti raccolto nel silenzio della natura e immerso in colori e atmosfere di una bellezza stravolgente, che non faranno rimpiangere di aver percorso qualche chilometro. Non a caso questo luogo incantò personaggi come il filosofo Nietzsche che trovò proprio qui il sollievo che cercava dalla malattia: voleva il lusso di potersi svegliare con un cielo sempre "allegro" e lo trovò a Silis.

Questa perla svizzera, come riporta anche il famoso sito SiViaggia, è ideale per lunghe passeggiate ed escursioni invernali, anche su una slitta trainata dai cavalli. Non lontano dal centro spiccano il Monte Futschellas (2791 metri) da cui si può salire al Corvatsch che, con i suoi 3303 metri di altezza, ospita la stazione montana più elevata delle Alpi Orientali. Da qui, ben 120 chilometri di piste da sci riconducono alla valle.

Da Como si può andare e tornare in giornata: sono 135,5 chilometri circa, percorribili in un paio d'ore.

Il video e le foto

Senza perderci in ulteriori bucoliche descrizioni vi lasciamo le foto e il video di Alessandro Bonfanti (questo il suo canale YouTube).

"La vastità degli spazi e la luce incantevole hanno ispirato autori come Nietzsche, artisti come Beuys e musicisti come David Bowie, personaggi che hanno contribuito a trasformare Sils nel centro culturale dell'Engadina. Questa caratteristica è sottolineata da rinomate manifestazioni, dalla Biblioteca Engiadinaisa, dal museo Robbi e dalla casa di Nietzsche. A ragione, le persone del posto e i visitatori da tutto il mondo definiscono Sils un luogo di particolare energia e forza. Qui infatti sono stati rilevati "valori di Bovis" molto elevati e si trovano quindi le condizioni ideali per ricaricarsi di energie e di forza per la vita di tutti I giorni."