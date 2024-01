Striscia la Notizia, "mistero" in centro a Como

L'inviato di Striscia la Notizia Cristiano Militello oggi 4 gennaio era in centro a Como dalle parti di via Vittorio Emanuele. Microfono alla mano, accompagnato dalla sua troupe ha fermato molte persone, turisti e cittadini. Non è dato sapere su cosa abbia indagato o cosa abbia domandato: alle nostre domande ha risposto che bisognerà aspettare la prossima settimana per vedere il servizio che vedrà (ancora) la città di Como protagonista. L'irriverente programma di Mediaset torna per le vie del centro e per ora non è dato sapere se la visita riguardi il recente scandalo dello spaccio illegale di farmaci davanti al Sert, sollevato dal servizio di Max Laudadio andato in onda il 1° gennaio o qualche altra problematica. Non ci resta che aspettare o magari qualcuno di voi, intervistato da Cristiano Militello, potrà anticiparci qualcosa.