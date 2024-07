La strage dei pomodori negli orti, troppa pioggia

Dalla siccità degli anni scorsi alla troppa pioggia di quest'anno.Il cambiamento climatico sta mettendo a dura prova tutti, soprattutto i contadini. Tanto che in molti, a partire da chi è sempre stato sensibile al tema degli equilibri della terra e sempre attento alla sostenibilità delle pratiche agricole, ha iniziato a interrogarsi su come modificare i propri approcci. Va in questo senso Spore, la Scuola di Campagna, di cui abbiamo scritto ieri in questo articolo su Today.

Un problema enorme che nel suo piccolo sta compromettendo anche il lavoro di tanti appassionati dell'orto, in particolare con i pomodori, che, come noto, sono un frutto che ha bisogno di acqua alle radici ma non sulle foglie. Infatti molte piante di pomodoro sono state contagiate da malattie fungine, peronospera in particolare, a causa dell’eccessiva acqua caduta anche in queste prime settimane d'estate.

A poco servono i trattamenti: le piante muoiono e i pomodori non crescono, quei pochi miseri frutti verde che rimangono, senza sole faticano ad arrivare a maturazione. Insomma, una vera e propria strage di pomodori e di future conserve. Ci si consola con i fiori di zucca e soprattutto con le zucchine che non hanno invece problemi con l'abbondanza di pioggia.