Storie di lago: il borgo fantasma che si può raggiungere solo una volta all'anno

"Santa Margherita esercita un fascino irresistibile sulle persone. Quando sarà nuovamente raggiungibile via terra (ciclopedonale da Osteno di prossima costruzione e funicolare) e da lago (riattivazione pontile e fermata della Navigazione) tutti potranno nuovamente goderne". Scrive così il Comitato Funicolare Lanzo Intelvi commentando un post su Facebook di Mauro Aguiari sul gruppo "Case abbandonate".

Santa Margherita, che nel XVII secolo era utilizzato come lazzaretto per gli appestati, era in origine raggiungibile solo via lago. Tra il 1907 e il 1977 l'accesso alla frazione (formata da un piccolo nucleo di case, alcune ville a lago, qualche cantina, una chiesa e due caserme della Guardia di Finanza era possibile anche via terra e attraverso una funicolare in collegamento con Lanzo d'Intelvi.

Questo piccolo villaggio che si affaccia sul Ceresio, frazione del comune di Valsolda, ora è raggiungibile solamente in barca. Sino al 1977, come detto, era servito dalla storica funicolare, mentre i due sentieri, che da Lanzo d'Intelvi e da Osteno portavano al borgo, oggi sono decisamente impervi. Un tempo era una meta turistica ma nel tempo si è trasformato in un borgo fantasma, completamente disabitato, fatta eccezione per alcune isolate case "estive" in prossimità del confine. La Chiesa viene fatta risalire a un periodo compreso fra XI e XII secolo. Il paesino è ora raggiungibile solo la prima domenica di luglio, quando la pro loco organizza una festa campestre. Gli altri trecentosessantaquattro giorni dell’anno, il piccolo borgo è riservato ai proprietari delle poche case agibili, seconde abitazioni dotate di barca.

Uno dei sentieri partiva da Righeggia, frazione di Osteno, che si trova sulla stessa sponda a circa cinque chilometri da Santa Margherita, sulla strada che da Porlezza porta alla Valle Intelvi. Il percorso si muoveva per un lungo tratto pianeggiante appena sopra il livello del lago, via via si alzava leggermente per superare un costone roccioso e da lì in poi si raggiungevano le prime abitazioni del borgo a pelo d’acqua. Tra la chiesa e l’albergo c’era anche l’approdo dei battelli della navigazione.

La chiesa di Santa Margherita

La costruzione della chiesa, sulla base dell'analisi del campanile romanico, viene fatta risalire ad un periodo compreso fra XI e XII secolo. La chiesa ha un impianto longitudinale ed è composta da un’unica navata, con orientamento est-ovest, e dal presbiterio con abside rivolta ad est. La copertura della navata è realizzata con una volta a botte. Il presbiterio è rettangolare e presenta una copertura con volta a botte. Sul fianco nord della chiesa vi è un vano rettangolare parallelo alla navata da cui si accede alla sacrestia a lato del presbiterio. Il campanile è inserito in facciata a lato dell'ingresso sull'angolo sud ovest del fabbricato. La facciata è a capanna e presenta al centro il portale di ingresso a lato del quale vi è una piccola finestra rettangolare. Sopra l'ingresso si apre un oculo che illumina la navata.

La funicolare

Allora la locandina promozionale recitava così: Ferrovia-Funicolare di Lanzo-Santa Margherita. Panorama splendido sul lago di Lugano e sulle Alpi dal Monte Rosa alla Jungfrau. 900 metri d’altezza sul livello del mare. Ma della funicolare oggi che cosa resta? Due vagoni fatiscenti, uno a ciascun capolinea, un tracciato irriconoscibile e i gradini sconnessi, molti mancanti, della scala che fiancheggiava il percorso e serviva per la manutenzione. I tentativi per ripristinarla sono stati numerosi negli ultimi decenni ma finora decisamente vani.