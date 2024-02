Quando la Caccia Grossa si faceva nel Comasco

Una vera delizia e anche un gioco per tutti i bambini degli anni '60 e '70. Arrivate in Italia durante la seconda guerra mondiale nelle tasche dei soldati americani, avevano trovato una prima diffusione nel nostro paese già negli anni 50, per poi conquistare un'ampia e popolare diffusione nel decennio successivo.

Tra le più diffuse negli anni '60 c'erano anche le Caccia Grossa dell'Industria Dolciaria Della Cha di Bizzarone, storica azienda che al tempo dava da lavorare a molti comaschi. La particolarità di queste bubble gum, rettangoli rosa mono confezione, che le rendeva ancora più ricercate tra i bambini era il premio: il leone ne vinceva altre 5, l'antilope 2, la tigre 1.

L’ingrediente principale era il chicle, ossia la gomma ricavata dall’albero della sapodilla. Era il 1871 e nessuno poteva immaginare che dietro questi confetti sferici e insapori, le gomme vennero aromatizzate, solo qualche anno più tardi, si celava quello che sarebbe diventato uno dei prodotti simbolo del XX secolo. Grazie alla macchina pubblicitaria e alla diffusione capillare del prodotto attraverso i distributori automatici, il mercato del chewing gum divenne subito florido. In men che non si dica, le principali aziende produttrici diedero vita a una corsa alla novità senza pari, giocata su gusto, forma e packaging. Il target principale era quello dei bambini, ma non mancavano prodotti per gli adulti, come le gomme che aiutavano la digestione e quelle per l’igiene orale.

Fu però la Perfetti (oggi Perfetti Van Melle) a portare in Italia "La gomma del ponte", quando, nel 1956, l’azienda lancia Brooklyn, marchio che faceva bella mostra lungo l'autostrada dei laghi, a Lainate. Insieme alle immortali lastrine da masticare, con le quali allora erano associati alcuni premi, ebbero un discreto successo molti altri prodotti: oltre alle gomme rotonde, vendute sfuse nei distributori a 10 Lire l'una, ricordiamo le gomme di Paperon Dollars, le chicche del Mago Zurlì, quattro quadratini confezionati insieme, quelle a soggetto Western e persino, per dire quali erano i tempi, anche le gomme da masticare a forma di sigaretta, confezionate in pacchetti con nomi di fantasia.