Il torchio di Palanzo, un monumento nazionale del 1500

A testimonianza della vita agricola del passato esiste a Palanzo, storico borgo del lago di Como, un torchio monumentale per le vinacce, che risale al 1572 ma ancora perfettamente funzionante. Il torchio viene messo in funzione per l’annuale sagra che si tiene la prima domenica di ottobre. Il torchio è un monumento nazionale.

La trave di castagno è stata ricavata da un albero abbattuto sul posto o nelle vicinanze, sopra il quale è stato eretto l’attuale rustico di proprietà comunale, le sue dimensioni ed il suo enorme peso avrebbe reso molto difficoltoso un lungo tragitto.Questo fa pensare che il torchio sia stato una delle prime cose costruite a Palanzo, le strette vie del paese non avrebbero permesso il passaggio dell’enorme tronco. Le mura che racchiudono il torchio si distinguono dalle altre per il sasso a vista posato quasi a secco, le aperture in facciate prive di finestre e per una vecchia porta in castagno chiusa semplicemente da un antico chiavistello di ferro. Basta farlo scorrere che la porta si apre scoprendo all’interno il gigante addormentato, il torchio.

Insieme alla macina di granito che si trova nello stesso edificio, il torchio veniva utilizzato anche per la schiacciatura e la spremitura delle noci dalle quali si ricavava olio e, dai resti dei gusci, il pannello per le bestie. L’ennesima dimostrazione di come l’economia rurale non lasciasse spazio allo spreco. Oggi come all’ora chiunque può entrare e uscire da questo spazio, non esiste custode né serratura che impedisca l’accesso. Tutto è rimasto come 500 anni fa: uno spazio sociale che custodiva uno strumento pubblico, costruito per la comunità e usato a turno da tutte le famiglie del paese.

Caratteristiche tecniche

L’altezza di tutto l’impianto è di 3,8 metri, la struttura è composta da un’enorme trave in legno di castagno della lunghezza di 12 metri e dalla circonferenza di 3 metri, imperniata da un lato su una vite senza fine, alta più di 5 metri e scolpita a mano da un unico tronco di noce e appoggiante su una grande pietra circolare di granito del peso di 3 quintali che fa da contrappeso. Dall’altro lato il tronco è retto da un’incastellatura che è la pressa del torchio che esercita fino a 20 tonnellate sulla grande vasca di granito

Il funzionamento

Il funzionamento di questa macchina è semplicissimo: alla base della vite senza fine sono incastrati quattro bastoni rotondi che altro non sono che leve su cui le donne spingevano per far girare la vite che fa abbassare l’enorme tronco sulla pressa finale. Da una prima pigiatura dei grappoli d’uva schiacciati con i piedi e lasciati a macerare per qualche giorno si ottenevano le vinacce (la procedura formava un vino aspro e sapido chiamato “bruschett”). Queste venivano sistemate tra due robusti tavolati di legno posti sul grande piano di granito su cui è incisa la data 1572, quindi il tutto spessorato con travetti, i cosiddetti “dormioni” e “suat”, atti a formare il castello di carico; altre travi venivano inserite tra i montanti terminali per aumentare il carico della leva che moltiplicava enormemente la forza umana. Finalmente, attraverso la bocchetta di scarico, il mosto prodotto dalla torchiatura andava a riempire i tini.