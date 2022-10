"Stile lago di Como": Ron Perlman, star di Sons of Anarchy, conquistato dal Lario

Anche Ron Perlman, protagonista della serie Sons of Anarchy e di decine di altre pellicole di successo, è stato conquistano dal fascino del Lario. Su Instagram, due post dell'attore americano omaggiano il lago di Como: il primo è un selfie con questo commento: "Lake Como Style"; il secondo ritrae un aperitivo consumato al Grand Hotel Tremezzo con un commento in italiano: "La bella cosa". Non sappiamo se Ron Perlman farà parte del cast della serie Amazon Prime che attualmente si sta girando in Tremezzina o se la sua è solo una vacanza. Per ora la serie ispirata al film Mr. & Mrs. Smith ha annunciato Donald Glover e Maya Erskine, Michaela Coel, John Turturro, Paul Dano, Parker Posey e Wagner Moura. Vedremo, in ogni caso il nostro lago è sempre più Lariowood. Ron Perlman è stato sposato con la disegnatrice di gioielli Opal Stone dal 1981, con la quale ha avuto due figli: Blake Amanda e Brandon Avery. Ha divorziato dopo 38 anni di matrimonio, nel novembre 2019, e dallo stesso mese del 2019 ha intrapreso una relazione con l'attrice Allison Dunbar.

Il suo primo ruolo importante è nel film La guerra del fuoco di Jean-Jacques Annaud (1981), con il quale lavora nuovamente nel 1986 per Il nome della rosa, nel ruolo del monaco Salvatore. La svolta arriva con l'interpretazione del ruolo di Vincent nella serie televisiva La bella e la bestia, accanto alla "bella" Linda Hamilton. Grazie a questa interpretazione comincia a farsi conoscere e da lì iniziano a fioccare premi come: il Golden Apple Award come Migliore scoperta maschile dell'anno (1988), un Golden Globe come miglior attore in una serie drammatica (1989) e due Best Actor Awards (1988-1989), oltre a questo, due nomination agli Emmy come Miglior attore in una serie drammatica (1988-1989), una nomination come migliore interpretazione drammatica al Saturn Award (il Festival dei film e delle serie di fantascienza e di orrore) nel 1989 e, infine, una nomination ai People's Choice Awards (1988) per l'attore emergente.

Dal 2008 fa parte del cast della serie televisiva Sons of Anarchy. Nel 2011 interpreta il guerriero Corin, il padre di Conan, nel film reboot Conan the Barbarian, diretto da Marcus Nispel. Nel 2012 l'attore Thomas Jane produce un cortometraggio dal titolo Dirty Laundry, incentrato sul personaggio di Frank Castle, già interpretato da Jane nel film The Punisher. Jane torna nei panni di Frank e nel cast compare Ron Perlman. Nel 2013 interpreta il personaggio di Hannibal Chau nel film Pacific Rim, mentre nel 2014 ottiene il ruolo del protagonista nell'episodio pilota di Hand of God, diffuso da Amazon. Nel 2016 interpreta il personaggio di Gnarlack, un goblin gangster nel film Animali fantastici e dove trovarli, inoltre ha un ruolo centrale nella serie tv StartUp al fianco di Adam Brody e Edi Gathegi.