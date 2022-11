Una stella Michelin per Davide Marzullo della Trattoria Contemporanea di Lomazzo

Dopo il Gambero Rosso per la Trattoria Contemporanea di Lomazzo arriva il riconoscimento più prezioso. Tra le nuove stelle Michelin spicca infatti quella assegnata al giovane Davide Marzullo, chef che guida la brigata della Trattoria Contemporanea di Lomazzo, in provincia di Como. Marzullo, 26 anni, ha già collezionato esperienze importantissime nei ristoranti più prestigiosi del mondo. Parliamo, solo per fare degli esempi, della sua vittoria a Chef Academy, con lo chef Antonino Cannavacciuolo, e della sua collaborazione al Noma (uno dei ristoranti migliori al mondo).

"È così che a Como, precisamente a Lomazzo, sta avvenendo una rivoluzione silenziosa fatta di eccellenza e innovazione. Una ristrutturazione rispettosa e visionaria di un cotonificio di fine Ottocento regala un campus dove si parla di innovazione digitale e si riscrive la cucina contemporanea".

Trattoria Contemporanea

Il ristorante che non c’era. Trattoria Contemporanea nasce dirompente e pronta alla rivoluzione. È una storia di impegno, passione, sogni e sacrifici.

La storia di un gruppo di professionisti uniti dall’amicizia, che hanno viaggiato in lungo e in largo, affrontando molteplici sfide e forgiandosi nella tecnica e nello spirito. Giovani che amano la cucina e la affrontano con moto d’innovazione, coscienza creativa e tanta, tantissima audacia. Ragazzi italiani, ragazzi di talento, ragazzi coraggiosi che si sono riuniti per dare vita non ad un semplice ristorante, ma ad una nuova food experience. Una cucina fatta di materie prime, di ricerca, di segreti ma anche di istinto e divertimento, preparata e servita con la leggerezza e la passione tipiche delle giovani menti.

Un viaggio lungo, da affrontare giorno per giorno con carattere, testa e cuore. I piatti di Trattoria Contemporanea raccontano la loro storia.

Ogni ingrediente finemente affettato parla della formazione e delle battaglie quotidiane, ogni accostamento di sapori parla della voglia di buttarsi, di osare.

Un mondo come questo non tocca solo la ristorazione intesa in maniera classica: è un progetto rivoluzionario, un equilibrio tra la ricercatezza e l’inclusività. È Contemporary Dining. Trattoria Contemporanea è per tutti e accoglie tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza culinaria unica nel suo genere, in un ambiente dalla forte personalità, provando gusti e sensazioni che fanno la differenza.