Auto in corsa spara i fuochi d'artificio sulla Statale 36 direzione Laghi: il video choc

Il video è stato divulgato da Welcome to Favelas oggi 1 novembre da poche ore e sta diventando virale. Si vede chiaramente sulla Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga un'auto in corsa da cui vengono esplosi non solo semplici petardi (che già basterebbero per essere pericolosi) ma veri e propri fuochi d'artificio. La scena è stata ripresa all'altezza di Lissone-Desio, direzione Laghi. Immagini surreali e preoccupanti ma non si conosce la data esatta in cui è stato girato questo video.

In merito all'episodio abbiamo chiesto chiarimenti alle autorità: non risultano al momento essere pervenute segnalazioni nelle scorse ore alla centrale operativa della questura e della polizia stradale.