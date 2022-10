La star del football australiano: "Il lago di Como è uno dei luoghi più belli del mondo"

Il football australiano è lo sport nazionale di gran lunga più praticato e seguito dell'Australia. La lega professionistica è l'AFL, di cui Christian Petracca, di origine chiaramente italiana, è uno dei giocatori più importanti, autentica star del Melbourne Football Club. Benché sia uno sport giocato d'inverno (in Australia da giugno ad agosto), il precampionato comincia solitamente verso la fine di febbraio (la fine dell'estate nell'emisfero sud). La stagione normale va da marzo (l'autunno) ad agosto (l'inverno) e le finali si giocano in settembre. Dunque il campione ha approfittato della pausa per volare sul Lario.

Christian Petracca ha infatti condiviso su Instagram alcune foto meravigliose del momento speciale in cui si è fidanzato a Villa del Balbianello, sul lago di Como, insieme a Bella Beischer: "Beh, dovevo farlo nella madrepatria, sul Lago di Como in Italia, uno dei luoghi più belli della terra", ha detto ieri a Jase & Lauren di KIIS FM. L'ho organizzato circa un paio di mesi fa. L'ho fatto a Villa del Balbianello, una famosa villa in Italia".

La superstar ha festeggiato condividendo questo momento sul suo profilo Instagram anche con una foto che mostra in primo piano un l'anello di fidanzamento con diamante taglio smeraldo.