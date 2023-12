Stamani, il rapper canturino rivelazione dell'anno

Con il suo flow impeccabile e le sue rime disarmanti ha conquistato il titolo di rapper rivelazione 2023, è stato citato su Billboard Italia come uno dei più promettenti talenti del roster di Altafonte e ha catturato l’attenzione e gli streams di migliaia di ascoltatori grazie alla sua attitude versatile, capace di spaziare dalla potenza dell'hip hop più serrato de "La Garra" alle sonorità più pop-melodiche di "No Love", mantenendo sempre autentica e riconoscibile la sua cifra stilistica. Oggi, Stamani, chiude l'anno della sua ascesa trionfale con "Lacrime" (Keyrecords/Altafonte Italia), il suo nuovo singolo che segna un ulteriore, eclatante passo nella sua straordinaria traiettoria artistica.

“Lacrime”, prodotto da JP e mixato e masterizzato dal Goldeneye Studio, è un viaggio emozionale profondo attraverso gli alti e bassi della vita, in cui il rapper canturino classe ’98 racconta senza filtri il dolce-amaro che ha plasmato il suo percorso. Gocce di emozione convertite nel riflesso dell'anima che vive in ciascuno di noi, in una narrazione intima e potente che risuona con la vulnerabilità e la forza di uno dei talenti più versatili e sensibili della scena tricolore.

Il rap si fonde a sfumature più melodiche e urbane, aprendo una finestra sulle emozioni e le esperienze che modellano la vita di ognuno di noi. Il brano ci invita ad esplorare la nostra interiorità, accettando sia i momenti di gioia che quelli di dolore come parti fondamentali della nostra esistenza.

Vulnerabilità emotiva e resilienza personale si intrecciano alle poetiche liriche di un testo che, tra i suoi meravigliosi incastri, mette in luce la complessa danza tra i nostri bisogni di protezione e il coraggio di affrontare le proprie paure. Questa delicata equazione si manifesta potentemente nell’intenso passaggio «i muri non servono a niente se è da noi stessi che spesso dobbiamo difenderci», che riflette sul tema dell'autoprotezione e della lotta interiore. Con un’abilità e una raffinatezza incredibili, Stamani evoca tutte quelle difese che spesso costruiamo dentro e intorno a noi per proteggerci dal mondo esterno. Barriere e corazze che, con il passare del tempo, si rivelano futili e inefficaci, portandoci a comprendere che il vero conflitto è quello che stiamo combattendo con noi stessi. Pareti metaforiche che anziché allontanarci dal dolore, ci impediscono di scorgere ed affrontare le nostre paure, le nostre ansie e le nostre insicurezze.

Insicurezze che solo imparando «a nuotare, così da non affogare dentro le lacrime» saremo in grado di sconfiggere, in un percorso di resilienza che ci consentirà di fluire con e nel cambiamento e di adattarci alle situazioni più complesse, sviluppando tutte quelle capacità di coping necessarie per far fronte alle sfide della vita senza essere sopraffatti da esse. Stamani riconferma di essere in grado non solo intrattenere, ma anche di illuminare le ombre che offuscano i nostri cuori, offrendo, con i suoi brani, un'occasione per riflettere sulle nostre storie personali e sui sentimenti che ci accompagnano nel viaggio della vita.

“Lacrime” è accompagnato da un suggestivo videoclip ufficiale che, presentano in anteprima nazionale su Sky TG24, regala una narrazione visiva ricca di simbolismo e contrasti emotivi. Girato in due location emblematiche, l'Officina WRC Auto Competizioni e la vivace zona universitaria di Bovisa, vibrante di street art, il video, magistralmente diretto da Chiara Bettiga e Stefano Meloncelli, alterna scene dell’artista immerso nel lavoro a toccanti immagini di vita amorosa con la compagna, qui rappresentata da Letizia Rimoldi, giovanissima insegnante di propedeutica musicale ai bambini. La scelta di Letizia non è stata casuale, ma fortemente voluta: la sua vita, come quella di Stamani, è dedicata all'arte, fin dall’età di 8 anni. Letizia, con passione e dedizione, è riuscita a trasformare la sua passione in lavoro, partecipando anche a diversi videoclip musicali e impiegando la musicoterapia come strumento di espressione. Nel video, il ruolo di Letizia va oltre la semplice figura di compagna; diventa un simbolo di forza, speranza e consolazione, rappresentando il contrasto tra gioia e dolore, felicità e tristezza, e illustrando in modo vivido la complessità delle relazioni umane.

Con “Lacrime”, Stamani non si limita a segnare un altro successo nella sua brillante carriera, ma si impone come una voce sincera e credibile nella narrazione musicale contemporanea. Questo singolo non è solo un inno alla resilienza e alla forza interiore, ma anche un ponte che collega intimamente l'artista al suo pubblico, dimostrando che la musica può essere un potente strumento di connessione e di comprensione umana. È un brano che ci invita ad esplorare i meandri più profondi della nostra anima, ricordandoci che tutte le “Lacrime” versate, rappresentano passi tangibili e concreti verso una maggiore comprensione di noi stessi e del mondo che ci circonda.

Stamani

Al secolo Maicol D'arpa è un rapper italiano nato a Cantù (CO) il 6 Agosto 1998. Fin da bambino, sviluppa una grande passione per la musica, grazie anche agli ascolti dei dischi di Fabri Fibra, Machete Crew e Mondo Marcio. Durante gli anni scolastici, inizia a scrivere rime su basi Old School, esplorando i suoi pensieri, le sue sconfitte e i battiti del suo cuore. Con il passare del tempo, studia canto e cerca di sviluppare ed evolvere costantemente il suo stile. Nel 2018, incontra i producer del GoldenEye Studio di Cesano Maderno (MB), con cui ha la possibilità di produrre e pubblicare i suoi primi pezzi inediti, che gli consentono di prendere confidenza con i primi palchi e, di conseguenza, con il pubblico. Nel 2022, dopo la pandemia, firma il suo primo contratto discografico con Orangle Records ed il successo che ottiene con le sue release, attira l’attenzione di Altafonte Italia e Keyrecords, che decidono di investire nel suo progetto. Da quel momento, ha inizio una vera e propria svolta, tra ascolti e visualizzazioni in continua crescita, esibizioni live in locali di spicco come il Mare Culturale Urbano, il Barrio's, i Magazzini Generali e lo Shabba e le aperture agli show di L'elfo, Vacca e Baby K. Nel 2023, il suo talento viene riconosciuto dalla giuria di un celebre contest, che seleziona il suo progetto come uno dei migliori 14 tra i 350 proposti. Inoltre, il pubblico lo vota come miglior progetto musicale nella finale nazionale dell’Emergenza Music Festival. A Maggio dello stesso anno, la sua eccellenza viene citata sull’illustre rivista Billboard Italia, in cui viene menzionato come miglior artista emergente di casa Altafonte, e, da quel momento, il suo successo è in continua ascesa.