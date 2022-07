Lo Spritz più grande del mondo è stato fatto in Lombardia

Detto, fatto. 1500 litri di Spritz composti da 700 bottiglie di prosecco, 350 di aperol, 200 di acqua frizzante e 400 grammi di ghiaccio. Tre ore di lavorazione e poi il tutto è stato mescolato in un bicchiere (creato per l'occasione) altro 1,60 metri e largo 135 centimetri. L'evento era stato annunciato dal centro commerciale Fiordaliso di Milano e siccome ogni promessa è debito il cocktail gigante è stato creato ieri, nel pomeriggio di giovedì 30 giugno. Il maxi cocktail è stato riconosciuto come il più grande spritz del mondo da un giudice del Guinness world record.

"Un evento creato appositamente per far conoscere i nostri ristoranti e fast food con una formula da happy hour, decisamente originale ma soprattutto da record - spiega Ilic Ravagnani, direttore del centro commerciale Fiordaliso - Dopo aver ottenuto il certificato ufficiale abbiamo offerto a tutti i partecipanti uno Spritz accompagnato dalle degustazioni gratuite offerte dagli operatori della ristorazione".