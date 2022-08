In spiaggia in Lombardia: le 5 più belle in riva ai laghi e ai fiumi. Lenno in cima alla lista

È Regione Lombardia a promuovere tramite i social le spiagge lombarde. Per chi non potrà andare in vacanza, per chi è già tornato e per chi semplicemente ha voglia di trascorrere una giornata sulle rive dei laghi o dei fiumi meravigliosi della nostra regione ecco dove poter evadere per un giorno senza percorrere troppi chilometri. Ci sono molte spiagge in cui sembra quasi di essere al mare. Ecco le 5 migliori destinazioni consigliate dalla Regione. Ovviamente Lenno, sul lago di Como, è la prima della lista.

Lenno (lago di Como)

A Lenno, tra le più belle località del lago di Como, ci sono due spiagge libere. Una è di sassi, e sorge ai piedi del promontorio che ospita la Villa del Balbianello (una passeggiata fino a lì è d'obbligo!). L’altra è in realtà un piccolo prato: per raggiungerla devi andare all’attracco per la navigazione e scendere la scalinata che raggiunge il lago. Se preferisci una comodità maggiore, puoi invece optare per il lido di Lenno coi suoi lettini e ombrelloni.

Ispra (lago Maggiore)

Ispra, in provincia di Varese, ha un lungolago bellissimo. Lo puoi percorrere a piedi oppure in bicicletta, e puoi posare il tuo telo e la tua sdraio in un'infinità di punti, scegliendo tra la sabbia, il prato e gli scogli. Oppure puoi optare per la spiaggia libera nei pressi dell'Eurotam, e magari approfittare della giornata per visitare le vecchie fornaci che un tempo servivano a produrre la calce e che oggi sono un museo di archeologia industriale.

Marone (lago d'Iseo)

A Marone, poco distante da Montisola, ci sono tre spiagge libere: La Spiaggetta (Via Roma), Parco Rosselli (Via Cristini) e La Baia del Sol (Frazione Vello). La spiaggia libera di Marone è chiamata anche la “Piccola Tahiti”, per il suo paesaggio e i suoi colori. Spiaggia di sassi bianchi, ha una vista straordinaria ed è raggiungibile attraverso le scale site nel parco della Biblioteca Comunale. Attenzione, però: le acque diventano subito profonde.

Limone del Garda

Famosa proprio per le sue spiagge (Spiaggia Grostol, Spiaggia Cola, Spiaggia Tifù e Spiaggia Fonte Torrente San Giovanni), Limone del Garda vanta un ampio arenile, acque limpide e la possibilità di praticare diversi sport acquatici. Grazie alla ricca vegetazione, trovare angoli d'ombra è molto semplice.

Fiume Serio

In provincia di Bergamo, a poca distanza da Milano, il Fiume Serio è ricco di spot per fare il bagno e per prendere il sole. La sua spiaggia più nota è Coston Beach, al ponte del Costone di Casnigo, per via delle acque smeraldo. Attenazione però: la balneabilità non è consentita in tutte le zone.