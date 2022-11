Arriva la Luna bianca del Castoro: spettacolo nel cielo di Como

La Luna piena e il lago di Como. Amanti dell'astronomia e della natura non potrebbero desiderare di più. Arriva, l'8 novembre, la luna del Castoro, una luna piena, che in passato veniva chiamata “plenilunio del castoro”. Non si tratterà di una Superluna, in quanto per vedere il nostro satellite più grande del solito dovremmo attendere il prossimo mese, ma è comunque una luna piena particolarmente brillante e luminosa.

La Luna del castoro

Anche la Luna piena del mese di novembre ha il suo nome antico. In questo periodo dell'anno i castori sono particolarmente presenti sulle rive dei fiumi a cercare legname per costruire le proprie dighe e le tane in cui rifugiarsi d'inverno. Grazie alla luna particolarmente luminosa, si poteva andare a caccia anche di notte. Grazie alle prede venivano ricavate le pellicce di castoro per scaldarsi nei mesi freddi. Ecco perché questo evento astronomico viene chiamato “plenilunio del castoro”. Questa Luna viene chiamata anche Luna piena del ghiaccio per il suo bianco particolarmente candido e perché cadeva in un mese in cui il freddo iniziava a farsi sentire.

Stelle cadenti a novembre

Anche a novembre potremo guardare il cielo ed esprimere i nostri desideri. Già, perché nella notte tra il 4 e il 5 novembre, potremo ammirare l'affascinante fenomeno delle stelle cadenti, ovvero quando le Tauridi Sud raggiungeranno il loro momento di massima attività.