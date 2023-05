Slow Emotion Tour, il lago di Como in Vespa

Negli ultimi tempi si sta affermando un nuovo tipo di turismo lento e rilassato dedicato a chi non vuole viaggiare solo per spuntare qualche nome sul mappamondo, ma al contrario desidera entrare in contatto diretto con la terra, i luoghi e le persone che li abitano. Una sfida colta da Mirco Di Lernia, che ha trasformato la passione per i viaggi e le Vespe d’epoca in un’attività turistica originale e ancora poco conosciuta sul territorio comasco.

Slow Emotions Tour propone tour esperienziali in Vespa di diversa durata - a seconda della dimestichezza che i partecipanti hanno col mezzo - lungo le strade del lago. Il percorso classico parte da Como e prosegue lungo la sponda occidentale fino a Tremezzo, mentre i più coraggiosi possono spingersi fino in Val d’Intelvi o traghettare il motociclo da Menaggio a Bellagio e poi rincasare seguendo la strada più stretta, ma per certi versi più caratteristica, della sponda orientale del ramo comasco. Imperdibili i tour serali che prevedono un aperitivo a bordo lago nel momento più romantico della giornata: il tramonto.

Durante il percorso sono previste brevi soste per ammirare sia i principali luoghi d’interesse già apprezzati dai turisti di tutto il mondo, sia scorci insoliti e poco conosciuti a coloro che non sono mai andati alla scoperta delle bellezze del lago in sella ad una Vespa. Trattandosi di un’esperienza autentica e di nicchia, i tour sono pensati per piccoli gruppi che vanno da un solo partecipante fino a sei persone. A disposizione dei clienti Vespe d’epoca anni ‘60 per respirare fino in fondo l’atmosfera vacanziera italiana amata e celebrata in tutto il mondo. Per maggiori informazioni chiamare al numero 3407490752.