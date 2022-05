Sissi, la giovane cantante di Merone è in finale a Amici

Manca una sola puntata alla finalissima dell'edizione 2021/2022 di Amici di Maria De Filippi. Dopo otto puntate di Serale e otto mesi di lezioni, sfide, eliminazioni, classifiche, dischi d'oro, amori e litigi si chiude il sipario sul talent show più amato del piccolo schermo che da oltre vent'anni appassiona giovani e meno giovani, attrae aspiranti artisti e forma ragazzi nel canto e nel ballo per farli diventare i prossimi protagonisti del mondo dello spettacolo. Durante la semifinale sono stati cinque i ragazzi che hanno ottenuto il pass per l'ultima puntata, quella decisiva che decreterà il vincitore di Amici 2022. Tra di loro anche Silvia Cesana, per tutti Sissi, che è stata una delle protagoniste del serale dell'edizione numero 21 nella categora del canto, ha 22 anni ed è nata nel Comasco, a Merone. Il tanto ambito banco le è stato assegnato da Lorella Cuccarini, e sotto le ali protettive della "più amata dagli italiani”, in breve tempo è riuscita a diventare una delle cantanti e allieve della scuola di Maria De Filippi con il maggior numero di ascolti in streaming su Spotify Italia. Su Instagram il suo profilo ha già oltre 115mila iscritti e continuano a salire i suoi follower. Sissi aveva già partecipato a X Factor, arrivando fino agli Home visit. Non ci resta che fare il tifo per lei che potrebbe addirittura vincere il programma!

Chi sono i finalisti di Amici

I finalisti di questa edizione di Amici di Maria De Filippi sono Sissi, Michele, Luigi, Alex, Albe e Serena. Per la prima volta Amici ha sei finalisti al posto di cinque ma avendo sia Albe che Serena ricevuto lo stesso punteggio dai giudici sono finiti a parimerito in finale anche se Maria all'inizio ha fatto credere loro con uno scherzo di dove decidere loro stessi chi mandare in finale e chi eliminare.