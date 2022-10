Il Sereno Lago di Como al primo posto nella classifica dei Migliori Hotel d'Italia

Non finisce di stupire il lago di Como, sempre più al vertice del turismo di lusso internazionale. Quest'anno, oltre 240.000 lettori di Condé Nast Traveler hanno condiviso le loro recenti esperienze sui migliori hotel, resort, città, paesi, isole e spa del mondo. Situati in luoghi iconici fronte lago e fronte mare, le sistemazioni uniche dei due Hotel del Sereno Group sono caratterizzate dal design straordinario dei leggendari architetti Patricia Urquiola e Christian Liaigre e accolgono gli ospiti con un servizio impeccabile, ristoranti di classe mondiale guidati da rinomati chef e offerte esclusive, tra cui la prima Suite in Europa con pezzi di design shoppable. Queste caratteristiche hanno ispirato ancora una volta i lettori di Condé Nast Traveler a classificare gli Hotels Sereno tra i migliori al mondo.

"Da sempre il Gruppo Sereno Hotels mette al primo posto l'esperienza dei suoi ospiti ed è meraviglioso vedere il nostro impegno riflesso in questo riconoscimento", ha commentato Luis Contreras, proprietario del Gruppo. Abbiamo cercato e assunto i migliori designer, chef, esperti di benessere, artisti e personale da tutto il mondo per garantire un servizio di qualità ai nostri fedeli ospiti. Siamo quindi profondamente orgogliosi del brand che abbiamo costruito e delle relazioni che abbiamo instaurato lungo il percorso arrivando a riconoscimenti di fama mondiale come questi”.

Fin dalla sua apertura nel 2016, Il Sereno Lago di Como ha rappresentato una nuova era del lusso caratterizzato da una sobria eleganza. Sulla scia del successo di Le Sereno Saint Barthélemy, l'Hotellier Luis Contreras ha unito le forze con la designer milanese Patricia Urquiola per introdurre un'interpretazione contemporanea e rilassata del lusso, del design e del servizio personalizzato sul Lago di Como. L'Hotel dispone di 40 spaziose suite, ciascuna a pochi passi dal lago, con terrazze private arredate. Tra le migliori al mondo, la Signature Penthouse Suite dell'Hotel è stata recentemente presentata come la prima in Europa shoppable un tributo ai pezzi emblematici del design italiano, compresi i nuovi mobili Patricia Urquiola realizzati su misura.

Le offerte della struttura includono anche un centro benessere, una piscina a sfioro d'acqua dolce lunga 18 metri e un ristorante guidato dal rinomato Chef Raffaele Lenzi.

Le Sereno Saint Barthélemy è un vero e proprio rifugio sulla spiaggia: chic, sofisticato, avvolto da un’eleganza senza tempo e caratterizzato dall’impareggiabile design di Christian Liaigre. Intimo hotel fronte mare Le Sereno dispone 39 suite e tre grandi ville, ciascuna con quattro camere da letto, lungo l'incontaminato Grand Cul de Sac, un tratto di spiaggia protetta ombreggiata da palme e situata all'estremità orientale dell'isola. Dopo aver presentato le nuovissime Suites Piscine e molte altre ristrutturazioni durante la stagione 2021-2022, il resort vanta un’offerta di ospitalità a St Barths sempre fresca.