"Vorrei capire, se in zona rossa non si può uscire, perché fioccano le multe sui posti blu?"

Vorrei capire, siamo in zona rossa quindi no dovremmo uscire di casa se non necessario, allora perché CSU continua a raccogliere soldi con le multe? Se devo stare ogni ora a mettere soldi per società e Comune, allora sono libero di uscire senza mascherina e libero di bere il caffè al bancone di un bar. Tra via Mentana e Stazione Borghi continuano a piovere le multe. Se il sindaco ha bisogno di soldi fa prima a chiedermelo così non butta via carta inutile per stampare le multe e gli ausiliari del traffico possono evitare di nascondersi dietro gli alberi aspettando la scadenza dei parchimetro.