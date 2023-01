Come rovinare uno scorcio da favola: vista sul lago di Como con discarica

Dopo l'incendio di circa sei mesi fa, in via Torno si è aperto un nuovo scorcio panoramico affacciato sul lago di Como. Gli alberi bruciati non ostruiscono più la visuale sul primo bacino. E così si è venuto a formare un nuovo naturale belvedere piuttosto gettonato dai turisti e visitatori del lago di passaggio lungo la strada che porta a Bellagio. Si fermano per scattare una foto ricordo ma oltre allo straordinario lago il loro obbiettivo immortala anche una discarica a cielo aperto che fino a prima dell'incendio era nascosta dalla vegetazione. Ecco come rovinare uno scorcio da favola.