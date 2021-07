Via Leoni, parco giochi o campo di battaglia? La video-segnalazione di un papà arrabbiato

Via Leone Leoni

Un vero e proprio esempio di incuria e carenza di manutenzione quello documentato da un papà comasco nella giornata di domenica 18 luglio 2021.

Le immagini si soffermano in special modo sulla pavimentazione e su alcuni gradini dove giace un tappeto fatto di fogliame, rami e altri detriti. Si tratta di una situazione che perdura da alcuni giorni e che non rende certo agevole ai bambini giocare e divertirsi in sicurezza.