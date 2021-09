Via Pasquale Paoli paralizzata dal traffico: lunga coda in direzione Como

Non sono neanche le 4 del pomeriggio quando il nostro lettore ci invia un video dove si vede che la situazione traffico in via Pasquale Paoli, in direzione Como è terribile. Le macchine sono già in colonna. «Ma è mai possibile, ci scrive il nostro lettore, fare i lavori in via Pasquale Paoli quando c'è anche l'autostrada mezza bloccata? Hanno creato un enorme disagio al traffico e non è neanche l'ora di punta. La colonna in via Pasquale Paoli, che è una delle strade alternative, in direzione Como è già lunghissima...»

