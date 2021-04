Como, in via Navedano da 3 settimane non viene ritirata l'indifferenziata. E i corvi banchettano

Una lettrice di QuiComo segnala un piccolo grande disagio vissuto dai residenti di via Navedano: da 3 settimane i sacchi dell'immondizia indifferenziata non vengono ritirati. Due email indirizzate ad Aprica (aizenda incaricata del ritiro e smaltimento rifiuti a Como) per segnalare il disagio e chiedere spiegazioni non sono bastate a risolvere. Succede, dunque, che i corvi che si aggirano nei paraggi si fiondino sui sacchi alla ricerca di qualche rimasuglio di cibo. Essendo i sacchi colmi di rifiuti indifferenziati, infatti, può succedere che vi sia qualcosa che sia sporco di cibo e che attiri, quindi, gli animali. Risultato: il marciapiede è pieno di rifiuti.