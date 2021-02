Una situazione a dir poco indecente quella che si vede in via Cardano a Como. Un tratto di questa strada secondaria che attraversa l'area verde tra la città e San Fermo della Battaglia è stata scambiata per una discarica da qualche cittadino incivile che ha depositato sacchi di spazzatura. Un'occasione imperdibile per gli animali selvatici: dal bosco escono di notte i cinghiali che devastano i sacchi alla ricerca di rifiuti commestibili.