"Vaccino mio figlio a 12 anni o rimarrebbe escluso dallo sport e dalla vita sociale"

Ivana da Inverigo non è una no vax, lei e il marito sono vaccinati e con green pass ma rivendica il fatto di aver avuto poca possibilità di scelta per il figlio

Ci scrive Ivana, 46 anni da Inverigo e ci racconta di un dubbio che avranno avuto molti di voi. Ivana ha un figlio di 12 anni, ne farà 13 a dicembre che vuole assolutamente essere vaccinato. "Partiamo da un presupposto molto importante- dice Ivana - io non sono no vax. Sia io che mio marito siamo regolarmente vaccinati con entrambe le dosi e abbiamo il green pass. Quindi non vorrei che la mia segnalazione venisse strumentalizzata perchè non è proprio il mio caso."

"Semplicemente, continua, avrei voluto avere la libertà di aspettare per vaccinare mio figlio che ha solo 12 anni e ne farà 13 a dicembre. Ma senza il vaccino, specie con la ripresa delle attività da settembre, sarebbe tagliato fuori da tutto. In primis da corso di nuoto (che svolge nella categoria pre-agonistica e a cui tiene molto) perchè svolto in una piscina al chiuso e senza green pass non potrebbe farlo. Ma non potrebbe neanche andare al cinema con gli amici, per fare un esempio È stato lui a chiedermi, a implorarmi di essere vaccinato per tempo. Ed io mi sono sentita, passatemi il termine forse un pò forte ma non me ne sovvengono altri "ricattata". Dopo due anni di lockdown, zone rosse e vita sociale ridotta all'osso potrei mai isolare ancora una volta mio figlio perchè non vaccinato?"

"La vita sociale e lo sport in questa età sono troppo importanti e sono gia stati tanti i sacrifici fatti in questo senso dal mio ragazzo, come dagli altri chiaramente. Quindi ho prenotato il vaccino. Ripeto: non ho alcuna posizione estremista, ma sarebbe a mio avviso piu' corretto se lo Stato si prendesse la responsabilità dell'obbligatorietà vaccinale senza girarci troppo intorno".

"Il 24 settembre mio figlio avrà anche il richiamo del vaccino per il Papillomavirus (HPV) e contro la Meningite. Insomma forse avrei aspettato un pò a fargli anche quello per il covid."