Lo sfogo di una turista: "Non andate a Como. Chiudete il lago finché non vi organizzate"

Una turista delusa Antonella che, con lo scopo di dare spunti di riflessioni alla città, ha raccontato sul gruppo di Facebook Sei di Como se... le sue disavventure durante le giornate che ha passato a Como. Le parole di questa turista hanno fatto letteralmente infuriare i comaschi che in vari modi (alcuni gentili, altri meno) le hanno consigliato di starsene a casa sua. C'è anche chi ha provato a spiegare le problematiche della città in maniera civile, dando consigli e facendo un'analisi intelligente della situazione. Ma veniamo al post, che riportiamo integralmente:

"Non andate a Como. Che dire? La regina della disorganizzazione sarebbe più organizzata di Como!!

Taxi? Neanche a trovarli a peso d'oro! Uber? Ti prendono la prenotazione e poi la cancellano perché non gli conviene. Affittare una macchina? Non ci pensare se vai via di domenica perché nessuno fa la riconsegna di domenica.

Traghetto? No online, no macchinette automatiche, solo 2 casse aperte e preparatevi ad una fila dalle 7 di mattina! No biglietti acquistabili per il giorno dopo e udite udite non puoi compare neanche andata e ritorno nello stesso giorno perché sarebbe troppo facile. Vai a cena? Ritornerai a piedi perché i taxi non rispondono. Allucinante. Detto ciò il lago è bellissimo ma chiudetelo fin quando non vi organizzate a dovere".

Dopo una valanga di frasi tipo "stai a casa tua", molte sono state le persone che hanno dato ragione alla turista (che, per inciso, a Como ha passato 4 giorni ).

"Como, scrivono in aiuto di Antonella, è quella città che da almeno 40 anni discute di "città turistica" e poi schifa i turisti come se fossero un fastidio. Bisogna capire che gli standard si sono alzati e la gente non si accontenta più di fare un giretto sul lungo lago, quando diventi meta turistica internazionale (sarebbe sufficiente passare dalla stazione in questi giorni per rendersi conto degli arrivi) devi avere servizi a livello di una capitale. Qui siamo a livello di paesotto. Quelli che hanno scritto "sta a ca tua", possono pure tornare a coltivare bachi da seta".

La risposta gentile

C'è poi chi, senza farsi prendere da rancori ha dato una spiegazione punto per punto, con gentilezza e pazienza.

"Gentile Antonella: innanzitutto grazie per aver scelto Como ed il nostro Lago per la sua vacanza. Mi permetto di provare a dare qualche risposta o commento alle sue affermazioni.

Siamo molto consapevoli del boom turistico che la nostra città ha avuto negli ultimi anni e le posso garantire che molti si stanno occupando delle criticità che sono evidenti a tutti.

- Taxi: problema noto e nell’agenda delle priorità dell’Amministrazione Comunale. Le licenze sono poche in confronto alla domanda. Purtroppo il rilascio di nuove licenze è regolato da un iter burocratico assai complesso. Ci stanno lavorando.

- Uber: non sono in grado di risponderle, non sono un utente di questo servizio.

-Navigazione Lago: entro l’anno è previsto l’acquisto online dei biglietti. Oggi tutto ruota intorno alla biglietteria fisica anche per via della riduzione degli attracchi dovuta ai lavori sul Lungolago.

La città sta lavorando e le garantisco che la maggior parte dei comaschi è molto orgogliosa di vedere tanti turisti e sappiamo bene che l’hospitality è il nostro presente ed il nostro futuro.

L’unica osservazione che mi permetto al suo post (la prego di accettarla) è il titolo. Magari non scriva “Non andate a Como”, si può limitare a preparare i visitatori a qualche difficoltà. Noi terremo aperto il nostro Lago a tutti, non lo chiuderemo come lei suggerisce. Faremo in modo di far tornare a casa a ognuno con une bel ricordo della loro visita qui.

Le auguro una buona domenica e spero torni a trovarci ancora"