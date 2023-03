Si guasta il treno, pendolari da Milano a Como ostaggi sul Tilo per 4 ore

Il treno si è guastato pochi minuti dopo essere partito dalla stazione Centrale di Milano e si è fermato sui binari poche centinaia di metri dopo la stazione Greco Pirelli. E' accaduto nel tardo pomeriggio del 24 marzo 2023. Intorno alle 17.45 il convoglio 25528 diretto a Locarno (e quindi di passaggio a Como) si è fermato per ripartire solo poco prima delle 21.30 trainato da un apposito convoglio. Per quasi quattro ore i passeggeri sono dovuti restare sul treno impossibilitati a scendere. Grande la rabbia di Ettore Tocci di Como, padre di uno studente universitario che stava rincasando. "Non è possibile che un treno resti fermo quattro ore - tuona il padre arrabbiato - tenendo letteralmente in ostaggio i passeggeri. Giustamente non è stato consentito loro di scendere perché il convoglio si è fermato prima di una stazione ma mi chiedo come sia possibile che ci siano volute quattro ore prima di trainarlo".

Numerose le chiamate alle forze dell'ordine da parte dei pendolari più disperati che esasperati. Il treno dopo essere ripartito trainato è giunto alla stazione di Sesto dove e così i passeggeri sono stati fatti scendere. Ad attenderli c'erano polizia e personale del 118 per soccorrere eventuali persone bisognose di aiuto.