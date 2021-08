Traffico paralizzato in via Asiago: auto ferme in coda da più di un'ora

Ci scrive una nostra lettrice esasperata perchè ferma nel traffico in via Asiago a Como da un'ora e passa. In ambo le direzioni la situazione del traffico è irragionevole e, come ci riferiscono, anche i mezzi di soccorso che dovrebbero essere all'opera nei soccorsi/lavori dovuti ai disastri dei giorni scorsi sono, di fatto, imbottigliati nel traffico.

"Situazione insostenibile" è il commento della persona che ci ha segnalato questo disagio e inviato le foto del traffico.