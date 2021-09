Caos traffico già dall'alba in via Nino Bixio: via Borgovico chiusa per chi sale da Como

Un nostro lettore ci segnala intenso traffico già dall'alba di questa mattina 30 settembre in via Nino Bixio. Secondo quanto riportato in via Borgo Vico ci sarebbero problemi con una tubatura esplosa quindi la strada è stata chiusa per chi sale da Como e c'è la devizione in via Nino Bixio, già prima delle 7 congestionata dal traffico (come anche indicato da vari navigatori)

La corsia di via Borgo Vico a scendere è invece aperta regolarmente.