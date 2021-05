La segnalazione: tombino pericoloso dopo i lavori per la fibra

Un tombino sconnesso che rischia di essere a dir poco pericoloso. In via Prestino a Como i residenti segnalano da circa un mese il danno rimasto dopo che sono stati eseguiti i lavori per la posa della fibra ottica. I residenti del quartiere affermano di avere inoltrato già diverse segnalazioni all'ufficio strade del Comune di Como. Ma, come detto, dopo quasi un mese la griglia per lo scolo dell'acqua appare come nelle foto inviate nella giornata del 16 maggio 2021 alla redazione di QuiComo.