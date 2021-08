Tombino sconnesso in via Varesina: un fastidio martellante per i residenti

Un continuo e fastidioso rumore che si ripete al passaggio di ogni auto. Il tombino sconnesso in corrispondenza del civico 60 di via Varesina a Como (zona Rebbio) è diventato un vero supplizio per i residenti. Se si tiene conto del ftto che via Varesina è una delle strade più trafficate di Como è facile intuire il disagio subìto da chi abita nei pressi. La notte, poi, il disagio è ancora più grande. Ecco la video segnalzione di una residente esasperata.