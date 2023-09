Il tir si incastra nel tornante: bloccata per 40 minuti strada per Camnago Volta

Ha impegnato un tornante ma le dimensioni del mezzo non gli hanno consentito di passare. Il conducente di un tir è rimasto incastrato con il suo veicolo nel bel mezzo del tornante che c'è tra via Zampiero e via della Pila, in località Camnago Volta a Como. Sembra che durante le manovre per disimpegnare il tornate un pneumatico del camion sia scoppiato. La strada, stando a quanto raccontato da un lettore (autore della fotosegnalazione qui pubblicata), è rimasta bloccata per circa 40 minuti.