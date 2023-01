Assurdità di capodanno all'autosilo Centro Lago: "Un'ora di coda per arrivare alla sbarra, costretti a pagare tre volte"

Il 2023 è iniziato con un'insolita beffa per alcuni cittadini che hanno voluto venire a Como in occasione del Capodanno lasciando l'auto al parcheggio Centro lago di via Sant'Elia. Dopo lo scoccare della mezzanotte, dopo che lo spettacolo pirotecnico sul lago si era concluso e quando in molti hanno deciso di tornarsene ma casa, all'autosilo si è generata un po' di confusione a causa dell'intasamento di auto in uscita dalla struttura. Barbara, residente a Faloppio, ha raccontato di avere impiegato quasi un'ora per uscire dall'autosilo. Ma non solo, oltre al danno la beffa: "Dopo avere pagato alla cassa automatica la prima volta 7,50 ci siamo diretti con l'auto alla sbarra d'uscita, ma una volta inserito il biglietto emesso dalla cassa la sbarra non si è alzata. Erano passati più di 15 minuti e siamo dovuti tornare a pagare un supplemento. Ma anche questa volta non abbiamo fatto in tempo e di nuovo abbiamo dovuto pagare ulteriori 50 centesimi. La stessa cosa è capitata a tanti altri e per questo alla fine ci abbiamo messo quasi un'ora di uscire e in tanto hanno pagato più di quanto avrebbero dovuto. una cosa assurda".