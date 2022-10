Va in Svizzera e supera il limite di velocità di 17Km/h: rischia 4 giorni di carcere

Cosa comporta prendere una multa per eccesso di velocità in Svizzera? Ce lo spiega (e dimostra, documenti alla mano) una nostra lettrice che la scorsa domenica si trovava in Val Mustair per una gita. In quel tratto di strada la velocità massima consentita era di 30km/h ma la signora viaggiava a 47km/h quindi, secondo la legge elvetica, dedotta la tolleranza di 5km/h, era "fuori legge" per 17km/h. Ci spiega la signora: "È vero che la Legge non ammette ignoranza e se l'ho infranta è anche giusto che paghi la multa, ma io mi sono sentita trattata al pari di una criminale. Il fatto è accaduto in Canton Grignoni e quindi, anche se mi sono personalmente recata a Chiasso per cercare di venire a capo della faccenda, non avevano le competenze per aiutarmi. In pratica ora ho ricevuto una comunicazione penale dove è scritto chiaramente che se non pago nei termini questi 750 franchi per aver superato i limiti di velocità di 17km/h dovrò fare 4 giorni di carcere oppure posso espiare la pena con lavori di pubblica utilità. Oltre a questa mi hanno informata che riceverò anche la multa amministrativa. Ci tengo a precisare che non c'è stato nessun incidente e non ho ammazzato nessuno e che in quel momento, in quella strada non passava nessuno. Io per tante cose ammiro la cura e la gentilezza che gli Svizzeri mettono nella gestione di molte cose ma in questo caso mi sembra un po' esagerato mettermi al pari di un criminale".

Al contrario, se a infrangere il codice della strada fosse stata un'auto a targa ticinese o svizzera a Como certamente non avrebbe trovato questa severità. Forse una multa o, alla peggio, per altri tipi di infrazioni, il carro attrezzi che da quando è diventato sindaco Rapinese, è molto attento alle auto svizzere parcheggiate in sosta vietata...