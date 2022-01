Supermercati al tempo del covid: test salivari e tamponi antigienici sugli scaffali di Esselunga

Con lo scattare delle feste natalizie, le restrizioni e l'avanzare della variante Omicron c'è stata una vera e propria corsa al tampone. Lunghe code davanti alla Farmacie di Como e di tutta la Lombardia anche solo per quelli o così detti rapidi e per acquistare i fai da te in vista di cenoni con parenti e amici, per poter stare un pò piu' tranquilli. Il test antigenico rapido, come riporta il sito dell'Istituto Superiore di Sanità, costa meno e non ha bisogno di personale specializzato producendo più rapidamente il risultato (30-60 minuti) rispetto al test molecolare. E' uno strumento utile soprattutto per le indagini di screening e laddove servano in poco tempo indicazioni per le azioni di controllo.

Forse non tutti sapevano che i test antigenici rapidi (sia salivari sia tamponi) ora si trovano anche nei supermercati Esselunga, in un apposito scaffale insieme a mascherine Ffp2 e gel disinfettanti. Per avere conferma della segnalazione del nostro lettrore di Como abbiamo chiamato l'Esselunga di Lipomo che ci ha confermato che hanno in vendita questi prodotti ma per oggi, 1° gennaio 2022, sono terminati. Domani arriveranno le nuove forniture. Evidentemente sono andati a ruba grazie anche ai prezzi molto competitivi.

Per la valenza o meno del tipo di tampone in caso di contatto con un positivo verificate sempre le modalità espresse da Ats Insubria nell'ultima circolare.