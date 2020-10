Suona col sax 4 ore al giorno l'Ave Maria in centro a Como: la segnalazione

Quasi ogni giorno, vicino a Piazza Duomo, un artista di strada prende il sax e comincia a suonare ininterrottamente l'Ave Maria. Anche per quattro ore di fila. Sempre la stessa canzone. Dalle 9 alle 13 circa.

«È apparso in città un mesetto fa, ci spiega il lettore che ha segnalato questa situazione, e da allora è cominciato questo piccolo calvario per chi è in zona Piazza Duomo sia per chi ha delle attività commerciali sia per chi lavora da casa. In molti hanno provato a spigargli che, per legge, potrebbe sostare non più di 60 minuti. Un commerciante gli aveva detto che non poteva prendere 2 moment al giorno a causa sua. Lui, ovviamente, ha reagito pesantemente gridando».

«Oggi, continua il nostro lettore, è passata nuovamente la polizia locale, che ho dovuto richiamare. E hanno invitato gentilmente il musicista a cambiare zona. Nel frattempo una signora ( credo della zona) ha parlato con i vigili di quanto fosse pesante sentire per 4 ore la stessa melodia... Il musicista come di consueto, ha iniziato a gridare, dicendo alla signora che è grazie all'ave maria se siamo tutti vivi. Insomma...alla fine dopo la seconda chiamata e intervento dei vigili è andato via..».

Questa storia però va avanti da settimane e domani chi abita in zona potrebbe ancora dover "subire" quattro ore interrotte di Ave Maria.

«Nessuno, o almeno non io, ci spiega il nostro lettore, vuole nuocere a questa persona o vuole che venga espulsa ma, mi creda, quattro ore al giorno di Ave Maria, dovendo anche lavorare, sono davvero estenuanti!».