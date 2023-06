Strisce pedonali sbiadite, passanti a rischio: la denuncia

La segnalazione ci arriva da un nostro lettore di Como per far notare che in via Brogeda le strisce pedonali sono quasi del tutto sbiadite. Questo come facilmente intuibile, potrebbe creare numerosi incidenti.

L’utenza debole, ovvero i pedoni, si trovano a percorrere questi attraversamenti pedonali notevolmente sbiaditi, quasi trasparenti, che difficilmente riescono a essere visibili da coloro che sono a bordo dei loro veicoli a motori, creando di fatto delle vere e proprie situazioni di pericolo.

Secondo quanto riferitoci dal lettore, la segnalazione è stata fatta molte volte al Comune ma da anni nessuno si occupa della segnaletica in quella strada.